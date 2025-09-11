Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ про виїзд чоловіків 18-22 років: Не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми

17:47 11.09.2025 |

Економіка, Україна

 

Національний банк стежить за повідомленнями про виїзд з України чоловіків 18-22 років, але поки що вважає передчасним робити якісь висновки про його вплив на ринок праці. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

"Після наших внутрішніх обговорень, ми не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій", - сказав Пишний.

Якщо вплив еміграції в цій віковій групі буде матеріальним, НБУ врахує його у своїх прогнозах.

"У нашому липневому прогнозі ми закладали припущення про виїзд за кордон цього року близько 200 000 українців. За останніми наявними даними, цей виїзд становить трошки більше ніж 100 000 осіб, тож наразі ми йдемо за нашим прогнозом. Будемо відстежувати наслідки цього рішення, яке було ухвалено наприкінці серпня", - додав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3600  0,07 0,17 41,3900  0,07 0,17
EUR 48,5600  0,16 0,33 48,5900  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес