- 11.09.25
НБУ про виїзд чоловіків 18-22 років: Не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми
Національний банк стежить за повідомленнями про виїзд з України чоловіків 18-22 років, але поки що вважає передчасним робити якісь висновки про його вплив на ринок праці. Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.
"Після наших внутрішніх обговорень, ми не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми слідкуємо за розвитком подій", - сказав Пишний.
Якщо вплив еміграції в цій віковій групі буде матеріальним, НБУ врахує його у своїх прогнозах.
"У нашому липневому прогнозі ми закладали припущення про виїзд за кордон цього року близько 200 000 українців. За останніми наявними даними, цей виїзд становить трошки більше ніж 100 000 осіб, тож наразі ми йдемо за нашим прогнозом. Будемо відстежувати наслідки цього рішення, яке було ухвалено наприкінці серпня", - додав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
