11.09.25
16:14
В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів
13:58 11.09.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.
Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що даний реєстр є функціональним модулем "ЕкоСистеми" - національної онлайн-платформи, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля. Реєстр створює для бізнесу "єдине вікно" отримання довкіллєвих дозволів, при цьому забезпечуючи громадськості відкритий доступ до екоданих.
Ухвалена постанова унормовує:
* забезпечення електронної взаємодії між операторами установок, Мінекономіки, іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу та подальшої експлуатації установок;
* створення, збирання, накопичення, зберігання, обліку, захисту, відображення, оброблення та оприлюднення інформації й документів, пов'язаних з інтегрованими дозволами;
* відкритий доступ операторів установок, громадськості та інших зацікавлених сторін через вебпортал Реєстру до всієї актуальної інформації у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення.
Мінекономіки вже запустило на платформі "ЕкоСистема" ІТ-рішення для видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів. Це дозволяє операторам установок подавати заяви в електронному форматі, зазначили у відомстві.
