В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів

13:58 11.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що даний реєстр є функціональним модулем "ЕкоСистеми" - національної онлайн-платформи, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля. Реєстр створює для бізнесу "єдине вікно" отримання довкіллєвих дозволів, при цьому забезпечуючи громадськості відкритий доступ до екоданих.

Ухвалена постанова унормовує:

* забезпечення електронної взаємодії між операторами установок, Мінекономіки, іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу та подальшої експлуатації установок;

* створення, збирання, накопичення, зберігання, обліку, захисту, відображення, оброблення та оприлюднення інформації й документів, пов'язаних з інтегрованими дозволами;

* відкритий доступ операторів установок, громадськості та інших зацікавлених сторін через вебпортал Реєстру до всієї актуальної інформації у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення.

Мінекономіки вже запустило на платформі "ЕкоСистема" ІТ-рішення для видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів. Це дозволяє операторам установок подавати заяви в електронному форматі, зазначили у відомстві.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

