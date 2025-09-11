Україна домовилася про реструктуризацію китайського кредиту часів Януковича на $1,5 мільярда

Уряд досяг певних домовленостей з китайською стороною щодо реструктуризації боргу за кредитом у розмірі $1,5 мільярда, залученим "Державною продовольчо-зерновою корпорацією України" від Експортно-імпортного банку Китаю у 2012 році.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчить постанова Кабміну №1114 від 10 вересня.

Зокрема, уряд уповноважив Мінфін підтвердити державну гарантію "за результатами здійснення правочину з борговими зобов'язаннями ДПЗКУ за зазначеним кредитом шляхом внесення змін до умов його надання".

Згідно із документом, реструктуризація заборгованості за кредитом передбачає відстрочку погашення боргу та виплати відсотків за ним, а також капіталізації нарахованих відсотків у зв'язку з відстрочкою їх виплати.

У зв'язку із зміною обсягів зобов'язань за результатами здійсненого правочину Міністерству фінансів доручено передбачити відповідні зміни до держбюджету в межах граничного обсягу гарантованого державою боргу.

Як повідомлялося, у червні стало відомо, що Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію. Тоді уряд попросив у Верховної Ради право тимчасово зупиняти виплати за цим кредитом, щоб домовитися про кращі умови реструктуризації боргу.

Зауважимо, що у грудні 2022 року Кабмін вже уповноважував Мінфін підтвердити державну гарантію за кредитом Ексімбанку Китаю для ДПЗКУ на $1,5 мільярда після його реструктуризації.

Ще до початку повномасштабної війни ДПЗКУ втратила можливість повноцінно обслуговувати цей борг, тому його почала виплачувати держава. У 2022 році держава виплатила щонайменше 5,28 млрд грн, у 2023 році виплати могли становити 4,6 млрд грн.

Нагадаємо, у 2012 році команда Віктора Януковича домовилась з Китаєм про $3 млрд кредиту під державні гарантії для "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ). Половина суми надійшла грошима: $1,5 млрд були надані Україні під 7% річних. Інша половина мала бути товарним кредитом, однак він так і не був реалізований.

Згодом стало відомо, що із $1,5 млрд наданого кредиту близько $300 млн було вкрадено менеджерами ДПЗКУ, яких за 10 років змінилось півтора десятки. А $1,05 млрд 5 років пролежали в "Укрексімбанку" на депозиті.

В підсумку, Україна мала віддати Китаю близько $3 млрд тіла і відсотків за кредит, яким майже не користувалась. Яка заборгованість за цим кредитом наразі не повідомлялося.