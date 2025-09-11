Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна домовилася про реструктуризацію китайського кредиту часів Януковича на $1,5 мільярда

13:31 11.09.2025 |

Економіка

 

Уряд досяг певних домовленостей з китайською стороною щодо реструктуризації боргу за кредитом у розмірі $1,5 мільярда, залученим "Державною продовольчо-зерновою корпорацією України" від Експортно-імпортного банку Китаю у 2012 році.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчить постанова Кабміну №1114 від 10 вересня.

Зокрема, уряд уповноважив Мінфін підтвердити державну гарантію "за результатами здійснення правочину з борговими зобов'язаннями ДПЗКУ за зазначеним кредитом шляхом внесення змін до умов його надання".

Згідно із документом, реструктуризація заборгованості за кредитом передбачає відстрочку погашення боргу та виплати відсотків за ним, а також капіталізації нарахованих відсотків у зв'язку з відстрочкою їх виплати.

У зв'язку із зміною обсягів зобов'язань за результатами здійсненого правочину Міністерству фінансів доручено передбачити відповідні зміни до держбюджету в межах граничного обсягу гарантованого державою боргу.

Як повідомлялося, у червні стало відомо, що Україна планує реструктуризувати кредит Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), залучений у 2012 році від Експортно-імпортного банку Китаю під державну гарантію. Тоді уряд попросив у Верховної Ради право тимчасово зупиняти виплати за цим кредитом, щоб домовитися про кращі умови реструктуризації боргу.

Зауважимо, що у грудні 2022 року Кабмін вже уповноважував Мінфін підтвердити державну гарантію за кредитом Ексімбанку Китаю для ДПЗКУ на $1,5 мільярда після його реструктуризації.

Ще до початку повномасштабної війни ДПЗКУ втратила можливість повноцінно обслуговувати цей борг, тому його почала виплачувати держава. У 2022 році держава виплатила щонайменше 5,28 млрд грн, у 2023 році виплати могли становити 4,6 млрд грн.

Нагадаємо, у 2012 році команда Віктора Януковича домовилась з Китаєм про $3 млрд кредиту під державні гарантії для "Державної продовольчо-зернової корпорації" (ДПЗКУ). Половина суми надійшла грошима: $1,5 млрд були надані Україні під 7% річних. Інша половина мала бути товарним кредитом, однак він так і не був реалізований.

Згодом стало відомо, що із $1,5 млрд наданого кредиту близько $300 млн було вкрадено менеджерами ДПЗКУ, яких за 10 років змінилось півтора десятки. А $1,05 млрд 5 років пролежали в "Укрексімбанку" на депозиті.

В підсумку, Україна мала віддати Китаю близько $3 млрд тіла і відсотків за кредит, яким майже не користувалась. Яка заборгованість за цим кредитом наразі не повідомлялося.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес