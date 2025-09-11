Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні знижується попит на вантажівки масою понад 3,5 тонни
12:24 11.09.2025 |
В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками серпня склав 1490 шт. Це на 1,5% менше, ніж в липні, а також на 34,2% менше відносно серпня 2024 року.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Структура цього сегмента наступна:
74,6% (1112 шт.) - внутрішні перепродажі,
12,1% (181 шт.) - імпорт вживаних вантажівок;
4,8% (71 шт.) - імпорт нових,
8,5% (126 шт.) - продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні.
Загальна частка нових машин цієї групи склала 13,2%.
Зокрема, на внутрішньому ринку лідирує цього разу Mercedes-Benz Sprinter, його "важкі" версії. Другий у списку ГАЗ-3307.
Зазначається, що цей сегмент найстаріший на українському авторинку - середній вік вантажівок групи 3500+кг склав 25 років.
У сегменті імпорту важких і середньотоннажних вантажівок цього разу чітко видно трійку лідерів: Mercedes-Benz Atego, за яким MAN TGL та Mercedes-Benz Sprinter.
ередній вік новоприбулих вантажних машин з повною масою понад 3,5 т склав 9,5 року.
Серед нових вантажівок першість цього разу здобуває Volvo FM. Далі у списку переважають представники місцевого ринку спецтехніки й надбудов.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Стимулююча валютна лібералізація у серпні потроїла іноземні інвестиції у статутний капітал - голова НБУ
|Нафта продовжує дешевшати, Brent біля $67 за барель
|Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз - НБУ
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
|В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів
|Україна домовилася про реструктуризацію китайського кредиту часів Януковича на $1,5 мільярда
|МЕА підвищило прогноз зростання світових поставок нафти у 2025 і 2026рр на 200 тис. б/д
Бізнес
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini