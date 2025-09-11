Авторизация

В Україні знижується попит на вантажівки масою понад 3,5 тонни

12:24 11.09.2025

Економіка

В Україні знижується попит на вантажівки масою понад 3,5 тонни

 

В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг за підсумками серпня склав 1490 шт. Це на 1,5% менше, ніж в липні, а також на 34,2% менше відносно серпня 2024 року.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна:

74,6% (1112 шт.) - внутрішні перепродажі,

12,1% (181 шт.) - імпорт вживаних вантажівок;

4,8% (71 шт.) - імпорт нових,

8,5% (126 шт.) - продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні.

Загальна частка нових машин цієї групи склала 13,2%.

Зокрема, на внутрішньому ринку лідирує цього разу Mercedes-Benz Sprinter, його "важкі" версії. Другий у списку ГАЗ-3307.

Зазначається, що цей сегмент найстаріший на українському авторинку - середній вік вантажівок групи 3500+кг склав 25 років.

У сегменті імпорту важких і середньотоннажних вантажівок цього разу чітко видно трійку лідерів: Mercedes-Benz Atego, за яким MAN TGL та Mercedes-Benz Sprinter.

ередній вік новоприбулих вантажних машин з повною масою понад 3,5 т склав 9,5 року.

Серед нових вантажівок першість цього разу здобуває Volvo FM. Далі у списку переважають представники місцевого ринку спецтехніки й надбудов.
За матеріалами: Економічна правда
 

