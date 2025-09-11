Авторизация

Держгеонадра розповіли, які складові єдиної електронної геосистеми вже працюють

12:16 11.09.2025 |

Економіка

 

На сьогоднішній день низка складових єдиної державної електронної геоінформаційної системи вже запущена.

Про це повідомляє Державна служба геології та надр України.

Йдеться про державний реєстр спеціальних дозволів на користування надрами, реєстри нафтових та газових свердловин та артезіанських свердловин, каталог відомостей про геологічну інформацію.

А також про доступ до інформації про державну реєстрацію геологорозвідувальних робіт та про відомості про заяви на отримання, продовження строку дії, внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами.

Дерслужба геології та надр зазначає, що створила єдину державну електронну геоінформаційну систему користування надрами та її складових на виконання Кодексу України про надра.

"Метою є формування єдиного інформаційного простору у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр шляхом об'єднання відповідних інформаційних ресурсів й оптимізації процесів спільного використання технічного та програмного забезпечення", - говориться у повідомленні.

Електронний сервіс має підвищити рівень прозорості й оперативності виконання завдань, пов'язаних з надрокористуванням.

"Передали в промислову експлуатацію деякі складові ЄДЕГС. Наступним кроком буде створення сервісу річної звітності за формою 6-ГР про видобуток та використання горючих рідких, горючих газоподібних корисних копалин", - повідомив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Основними завданнями єдиної державної електронної геоінформаційної системи є облік ділянок надр, наданих у користування, зберігання інформації у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

А також забезпечення ефективної взаємодії між надрокористувачами, органами державної влади й органами місцевого самоврядування, формування належної звітності з питань надрокористування.

"Доступ до державних реєстрів на час дії воєнного стану відкритий в частині статистики та здійснюється на безоплатній основі", - зазначено у повідомленні.

Інші складові, як-то державний фонд надр України, державний водний кадастр і решта, будуть додані планомірно до системи після їх створення.

За матеріалами: Економічна правда
 

