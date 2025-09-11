Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінцифри пропонує перенести строки запуску системи е-Акциз на листопад 2026 року

11:59 11.09.2025 |

Економіка

 

З листопада бізнес почне тестування повного функціоналу системи еАкциз. А повноцінний запуск планують перенести на листопад 2026 року, а не січень, як це планувалося раніше. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за результатами зустрічі з представниками бізнесу та галузевих асоціацій.

За його словами, еАкциз стане інструментом для прозорого обліку алкогольної та тютюнової продукції та боротьби з тіньовим ринком. Система розроблена без використання державних коштів - фінансування забезпечили донори.

"Ми створили ІТ-рішення, яке за складністю втричі перевищує європейські аналоги. У листопаді бізнес отримає доступ до повного функціоналу, а з січня 2026 року - до офлайн-застосунків для роботи з системою", - заявив міністр.

Під час зустрічі з бізнесом сторони домовилися, що тестовий період триватиме до 1 листопада 2026 року. Відповідні зміни до законодавства Мінцифра запропонує комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Федоров наголосив, що дотримання тестового періоду в 10 місяців, визначеного законом, дозволить компаніям підготуватися до повноцінного переходу на е-систему.

Він нагадав, що цифровізація вже довела свою ефективність у боротьбі з корупцією: за останні п'ять років цифрові сервіси заощадили українцям і державі 184 млрд грн.

"Запуск еАкцизу стане черговим кроком до знищення нелегальних схем та збільшення податкових надходжень у бюджет", - підсумував Федоров.

Напередодні компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації, що представляють тютюнову, алкогольну галузі та роздрібну торгівлю, закликали уряд і парламент відкласти запуск системи еАкциз щонайменше на десять місяців.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

