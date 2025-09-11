Авторизация

В Україні спростили отримання прав категорії CE через гострий дефіцит водіїв

11:54 11.09.2025 |

Економіка, Україна

 

Кабінет міністрів спростив процедуру отримання водійських прав категорії CE (вантажівки з причепом), скасувавши обов'язкову вимогу мати категорію C з досвідом керування вантажівками від одного року. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін", - пояснило міністерство.

Основна мета змін - вирішення кадрового дефіциту водіїв вантажного транспорту.

Міністерство розраховує, що спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді до 25 років та жінок.

Для отримання категорії CE водійських прав в Україні потрібно мати 19 років, пройти навчання в автошколі (теоретичні й практичні заняття) та скласти іспити у сервісному центрі МВС.

Категорія дає право керувати вантажівками з причепом масою понад 750 кг.
