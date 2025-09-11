Фінансові новини
В Україні оновили правила роботи з відкритими даними
10:40 11.09.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спростить роботу з відкритими даними завдяки створенню єдиного порталу.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.
«Відкриті дані - це інформація, яку органи влади збирають, зберігають та роблять доступними для всіх у зручному цифровому форматі, але без персональних чи конфіденційних даних. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, освіту, медицину чи навіть реєстри підприємств. Відтепер найважливіші дані, які становлять суспільну цінність, будуть зібрані в оновленому єдиному переліку», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію і використовувати її для аналітики, створення сервісів чи контролю за діяльністю влади.
Оновлені правила також допоможуть державним органам працювати з даними якісніше. Вони отримають чіткі рекомендації щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних. Це зробить дані доступнішими для громадян і водночас зменшить простір для зловживань з боку чиновників.
ТЕГИ
