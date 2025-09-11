Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні оновили правила роботи з відкритими даними

10:40 11.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спростить роботу з відкритими даними завдяки створенню єдиного порталу.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Відкриті дані - це інформація, яку органи влади збирають, зберігають та роблять доступними для всіх у зручному цифровому форматі, але без персональних чи конфіденційних даних. Це можуть бути дані про бюджет, транспорт, освіту, медицину чи навіть реєстри підприємств. Відтепер найважливіші дані, які становлять суспільну цінність, будуть зібрані в оновленому єдиному переліку», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що це дозволить громадянам, бізнесу та громадським організаціям швидше знаходити потрібну інформацію і використовувати її для аналітики, створення сервісів чи контролю за діяльністю влади.

Оновлені правила також допоможуть державним органам працювати з даними якісніше. Вони отримають чіткі рекомендації щодо завантаження інформації на Єдиний портал відкритих даних. Це зробить дані доступнішими для громадян і водночас зменшить простір для зловживань з боку чиновників.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3127
  0,0989
 0,24
EUR
 1
 48,2739
  0,0331
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9839  0,10 0,24 41,4842  0,08 0,20
EUR 48,0252  0,06 0,12 48,6524  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3400  0,05 0,12 41,3500  0,03 0,07
EUR 48,3200  0,08 0,17 48,3600  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес