За програмою «єВідновлення» видано компенсацій на 44,3 млрд грн

Станом на 1 вересня компенсації за пошкоджене та зруйноване житло за програмою "єВідновлення" на загальну суму 44,3 млрд грн отримали 131,4 тис. родин, повідомила у середу пресслужба Міністерства розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

Так, за пошкоджене житло видано 10,6 млрд грн компенсацій для 108 тис. українців. Середні суми виплат складають 71,7 тис. грн на дрібні ремонти, 342 тис. грн - на капітальні. Загальна кількість поданих заяв на компенсацію за пошкоджене житло становить 166,4 тис.

За знищене житло наразі видано 33 млрд грн компенсацій для 23 тис. громадян. З них понад 15 тис. українців вже придбали нове житло, при цьому 7 тис. сімей - внутрішньо переміщені особи. Середня сума житлового сертифікату складає 1,4 млн грн. Загальна кількість поданих заяв на компенсації за зруйноване загарбниками житло - 64 тис.

Крім того, виплачено 775,5 млн грн для 632 заявників, які бажають відбудувати своє житло на власній ділянці. Середня сума компенсації - 2,2 млн грн. Загалом з 4 тис. поданих заяв вже схвалено 968 на суму 2,4 млрд грн.

Програма "єВідновлення" стартувала в Україні 10 травня 2023 року. Компенсації є частиною проєкту HOME, який реалізує Банк розвитку Ради Європи.