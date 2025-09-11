Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Найближчими тижнями відбудуться інтенсивні консультації на технічному рівні між командами України та Міжнародного валютного фонду (МВФ), щоб максимально деталізувати бачення дизайну та параметрів нової програми, повідомив глава Національного банку України Андрій Пишний у зв'язку із завершенням роботи місії Фонду в Києві, яка тривала з 3 вересня.

"Попереду нас чекає шлях кропіткої аналітичної роботи, глибоких і жвавих експертних дискусій, пошуку оптимальних рішень та балансів", - написав він у Facebook у середу.

За словами Пишного, тиждень робочого візиту місії МВФ до Києва був насичений низкою важливих експертних зустрічей, під час яких сторони обговорили макроекономічну ситуацію, стан фінансового сектору, виконання структурних реформ, фінансові потреби України на наступні роки.

"Окремо зосередилися на проміжних результатах виконання поточної програми EFF та перспективах започаткування нової програми для подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передала керівникові місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, ураховуючи продовження війни та зміну припущень щодо умов функціонування економіки в найближчі роки", - підсумував поточні результати роботи глава Нацбанку.

Він додав, що українська сторона також починає готуватися до участі в Щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні 13-18 жовтня, під час яких буде продовжений діалог із партнерами щодо сталої підтримки України.

Пишний наголосив, що програма МВФ була і залишається визначальним майданчиком для консолідації партнерської підтримки, а Україна й надалі розраховує на виняткове лідерство Фонду та успішне партнерство для збереження макрофінансової стабільності на шляху України до миру.

Як повідомлялося, МВФ наприкінці березня 2023 року затвердив для України чотирирічну програму розширеного фінансування EFF загальним обсягом $15,6 млрд. Наприкінці червня цього року, за результатами її 8-го перегляду, 9-й та 10-й перегляди відповідно в кінці серпня та на початку грудня цього року були об'єднані в один 9-й перегляд, який наразі запланований на четвертий квартал 2025 року.

Така пропозиція в програмі пояснювалася бажанням Києва узгодити фінансування Фонду з профілем очікуваних потреб України у платіжному балансі на тлі вищих, ніж раніше прогнозувалося, надходжень у третьому кварталі 2025 року, збільшення відтоку коштів з платіжного балансу в кінці року, а також для надання додаткового часу для просування реформ. Відповідно, об'єднаний 10-й транш за програмою МВФ тепер становитиме SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом).

В той же час представники України та незалежні експерти заявили про необхідність розгляду альтернативи у вигляді нової програми у зв'язку з тим, що розв'язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до 2026 року.

Наступний графік переглядів та траншів до завершення програми навесні 2027 року поки залишений без змін: 11-й на початку березня-2026 - SDR0,93 млрд, а 12-й та 13-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 - відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.