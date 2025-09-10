Фінансові новини
Промислове виробництво в Україні продовжує падати: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу
17:02 10.09.2025 |
Промислове виробництво в Україні за підсумками першого півріччя 2025 року зменшилось на 3,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на дані Держстату.
Він зауважив, що у другому кварталі ситуація трохи покращилась: падіння промвиробництва в річному вимірі уповільнилося до 3,9%, порівняно із 6,1% у першому.
Зокрема, найбільше падіння виробництва у першому півріччі зафіксовано у добувній промисловості (на 12,6%).
"Найгірша ситуація - у видобутку кам'яного та бурого вугілля (-36,6%) та нафто-газовидобуванні (-11,2%). Останнє загострює потребу у закупівлі імпортного палива на фініші підготовки до наступного опалювального сезону, а також призвело до проблем у суміжній галузі нафтоперероблення, яка просіла на 16,6%", - уточнив Гетманцев.
Водночас у переробній промисловості спад виробництва становив усього 0,6%, але в окремих секторах він значно глибший, зокрема:
* виробництво харчових продуктів - спад на 9,2%;
* виробництво борошномельно-круп'яної промисловості - на 10,6%;
* виробництво хліба, хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів - на 10,2%;
* виробництво цукру - на 35%;
* виробництво виноградних вин - на 16,7%.
Гетманцев додав, що виробництво окремих видів продукції у секторі машинобудування впало на 13-37%.
"Через повномасштабну війну Україна втратила майже третину промислового виробництва. Відновлення промисловості зафіксоване за підсумками 2023-2024 років дало змогу дещо відіграти це падіння. Утім, як показують тенденції цього року, - через низку стримуючих структурних факторів і безпекові ризики - це відновлення є нестійким", - додав Гетманцев.
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
