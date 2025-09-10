Фінансові новини
- 10.09.25
- 17:45
- RSS
- мапа сайту
Ризик-орієнтовний підхід впроваджується в усіх сферах податкового контролю – ДПС
15:55 10.09.2025 |
Мораторій на проведення перевірок бізнесу - це не повна заборона, а обмеження. ДПС працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю і увага зосереджена на суб'єктах господарювання з високим рівнем ризику.
Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
"Пріоритет для нас - наповнення державного бюджету, а тотальний податковий контроль суб'єктів господарювання не приносить відповідної ефективності і збільшення податкових надходжень. Тому витрачати ресурс служби на неефективні заходи - це не про податкову службу 2025 року", - зазначила вона.
За її словами, суттєво змінився підхід до фактичних перевірок. Завдяки цьому у серпні поточного року кількість фактичних перевірок зменшилась більше, ніж на третину - до 2,3 тисячі порівняно з липнем (3,6 тисячі).
"Для впровадження сучасного ризик-орієнтовного контролю використовуються світові практики та рекомендації міжнародних експертів. Працюємо над тим, щоб перевірки у 2026 році були заплановані на основі розроблених паспортів ризиків", - підкреслила Карнаух.
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
|Промислове виробництво в Україні продовжує падати: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 1 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 55,92 грн/л
|Ризик-орієнтовний підхід впроваджується в усіх сферах податкового контролю – ДПС
|На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію
|Ціни на нафту зберігають досягнуті позиції, Brent торгується близько $67 за барель
|В Україні запрацювали нові умови іпотеки для переселенців та мешканців прифронтових територій
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр