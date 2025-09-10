Фінансові новини
На Київщині проклали тестову ділянку дороги за інноваційною корейською технологію
Тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів розташований на дорозі Залісся - Заворичі.
Про це повідомляє Агентство відновлення.
"В Україні вперше застосовано інноваційну технологію EcoSteelAscon для будівництва дороги. Корейські партнери проклали тестовий відрізок шляху довжиною у 750 метрів на ділянці дороги О100607 Залісся - Заворичі, що на Київщині", - говориться у повідомленні.
У Кореї технологію EcoSteelAscon використовують вже понад 10 років такий метод доводить свою ефективність. Наприклад, в місцях, які часто підтоплювались після рясних дощів, така проблема зникла, зазначає агентство.
"За класичною технологією для виготовлення асфальтобетонної суміші використовується щебінь. Це дороговартісний матеріал, яким забезпечені не всі регіони України, тому вартість його зростає ще й під час транспортування", - говориться у повідомленні.
У корейській технології замість природного щебеню використовується сталеплавильний шлак, що є продуктом діяльності металургійних підприємств.
"Використання такого методу дозволяє підвищити стійкість дорожнього покриття та водночас знизити собівартість матеріалів для будівництва. Також така інноваційна технологія є екологічною, адже це не лише повторна переробка та використання сировини, а й скорочення викидів вуглецю у навколишнє середовище", - підкреслює агентство.
Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин розповів, що меморандум із SG, провідним виробником асфальтобетону в Кореї, підписали у травні.
На Київщині коштом компанії тестово проклали 750 метрів за корейською технологією. Поряд - 150 метрів за традиційною.
"Фахівці нашого Національного інституту розвитку інфраструктури, КОВА та компанії SG будуть моніторити стан покриття щомісячно та порівнювати витривалість. Після доведення міцності - використовуватимемо технологію ESA більш масштабно", - зазначив він.
