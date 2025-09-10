Фінансові новини
Україна отримала рекордні 142,6 млн грн туристичного збору за пів року: регіони-лідери
У першій половині 2025 року місцеві бюджети України отримали рекордні 142,6 млн грн туристичного збору, що на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року, і майже вдвічі більше, ніж у 2021-му. Про це пише Опендатабот із посиланням на Державну податкову службу.
Розподіл туристичного збору між великим бізнесом і малими підприємцями майже вирівнявся: 55% сплатили готелі та великі заклади розміщення, а 45% - власники квартир, садиб та невеликих туристичних об'єктів.
Для порівняння, кілька років тому бізнес значно переважав (62%). Наразі лише у шести регіонах компанії й далі домінують у сплаті збору, серед них Київ (83%), Сумщина (73%), Хмельниччина (61%), Львівщина (57%), Рівненщина та Полтавщина - по 51% кожен регіон.
Водночас реальний показник більший за офіційний, бо не всі власники житла, які здають туристам свої помешкання, працюють офіційно, перебувають на обліку, приймають офіційні платежі та, відповідно, сплачують збір.
Основними "годувальниками" місцевих бюджетів стали Київ (33,6 млн грн), Львівщина (26,6 млн грн) та Івано-Франківщина (22,1 млн грн). Разом ці три регіони забезпечили понад половину надходжень по країні - 58%.
Зазначається, що Київ лише минулого року повернув собі перше місце після двох років перерви, тоді як Львівська область стабільно утримує високі позиції.
Водночас Одеса, яка ще у 2021 році була другою, нині втратила половину зборів через війну. Буковина, Прикарпаття та Черкащина показали зростання у 3-4 рази порівняно з довоєнними показниками.
