Уряд спростив для бізнесу оскарження рішень та дій органів ліцензування

10:49 10.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів удосконалив і автоматизовує розгляд скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.

Відповідні зміни до Порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій уряд ухвалив на засіданні 8 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

"Тепер усі скарги оброблятимуться в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізоване збирання та оброблення даних. Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, автоматично вноситиметься до реєстру одразу, без участі посадовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Реєстр даватиме змогу відстежувати скарги не лише на дії чи бездіяльність органів ліцензування, а й на їхні рішення, як це передбачено чинним законодавством.

Крім того, зміни до порядку уточнюють процедурні дії Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС; визначають адміністратора, публічного реєстратора, відповідального за формування реєстрової інформації, об'єкти реєстру скарг тощо. А також регулюють доступ до публічної інформації з реєстру та інші питання.

«Ми продовжуємо прибирати бар'єри й цифровізувати те, що ще вчора вимагало паперу і часу. Скарга підприємця має одразу потрапляти в систему - без ручного втручання, без ризику затримок чи зловживань. Це означає швидший розгляд, прозорість і захист прав бізнесу. Так і має працювати сучасна дерегуляція», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

