Фінансові новини
- 10.09.25
- 17:45
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інформація про BIN.ua
Уряд спростив для бізнесу оскарження рішень та дій органів ліцензування
10:49 10.09.2025 |
Кабінет міністрів удосконалив і автоматизовує розгляд скарг підприємців на дії, бездіяльність чи рішення органів ліцензування.
Відповідні зміни до Порядку ведення Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій уряд ухвалив на засіданні 8 вересня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
"Тепер усі скарги оброблятимуться в інформаційно-комунікаційній системі, яка забезпечує централізоване збирання та оброблення даних. Інформація про скаргу та заявника, подана електронними засобами, автоматично вноситиметься до реєстру одразу, без участі посадовців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Реєстр даватиме змогу відстежувати скарги не лише на дії чи бездіяльність органів ліцензування, а й на їхні рішення, як це передбачено чинним законодавством.
Крім того, зміни до порядку уточнюють процедурні дії Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування при ДРС; визначають адміністратора, публічного реєстратора, відповідального за формування реєстрової інформації, об'єкти реєстру скарг тощо. А також регулюють доступ до публічної інформації з реєстру та інші питання.
«Ми продовжуємо прибирати бар'єри й цифровізувати те, що ще вчора вимагало паперу і часу. Скарга підприємця має одразу потрапляти в систему - без ручного втручання, без ризику затримок чи зловживань. Це означає швидший розгляд, прозорість і захист прав бізнесу. Так і має працювати сучасна дерегуляція», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
У РУБРИЦІ
Бізнес
