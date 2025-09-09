Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴211,5 мільйона

Фонд державного майна на приватизаційних аукціонах 1 - 5 вересня 2025 року залучив 211,5 млн гривень.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України успішно провела онлайн-аукціони з приватизації у системі Prozorro.Продажі на загальну суму переможних ставок 211,53 млн гривень. Зростання вартості об'єктів відбулося у 40,33 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові. У ході торгів ціна за об'єкт зросла зі стартових 5,2 млн. грн до фінальних 209,1 млн грн.

Також попитом серед інвесторів користувались нежитлові будівлі і споруди у складі приміщень на Полтавщині, де ціна зросла від 9,5 тис. грн до 2 млн грн.

Цього тижня ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі єдині майнові комплекси ДП «Зарубинський спиртовий завод», ДП «Спецагро».