Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴211,5 мільйона

14:20 09.09.2025 |

Економіка

Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації &#8372;211,5 мільйона

 

Фонд державного майна на приватизаційних аукціонах 1 - 5 вересня 2025 року залучив 211,5 млн гривень.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України успішно провела онлайн-аукціони з приватизації у системі Prozorro.Продажі на загальну суму переможних ставок 211,53 млн гривень. Зростання вартості об'єктів відбулося у 40,33 раза», - йдеться в повідомленні.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь» у Харкові. У ході торгів ціна за об'єкт зросла зі стартових 5,2 млн. грн до фінальних 209,1 млн грн.

Також попитом серед інвесторів користувались нежитлові будівлі і споруди у складі приміщень на Полтавщині, де ціна зросла від 9,5 тис. грн до 2 млн грн.

Цього тижня ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі єдині майнові комплекси ДП «Зарубинський спиртовий завод», ДП «Спецагро».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес