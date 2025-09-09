Митники проходитимуть одноразову переатестацію, за провал – звільнення

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів, повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Мета - перевірка професійної компетентності та доброчесності працівників Держмитслужби.

Атестація проходитиме у три етапи:

* тест на знання Конституції, митного та антикорупційного законодавства;

* тест на логіку та роботу з інформацією;

* співбесіда з комплексною оцінкою кваліфікації.

Прозорість процедури забезпечать відео- та аудіофіксація. Результати публікуватимуться на сайті Держмитслужби.

"Відмова або неуспішне проходження атестації стануть підставою для звільнення", - наголосили у Мінфіні.