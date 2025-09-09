Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд уточнив підстави для бронювання працівників від мобілізації

13:26 09.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів уточнив підстави для бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 8 вересня 2025 року №1106, повідомляє БізнесЦензор.

Зокрема, в постанові уточняються механізм бронювання для бізнесу на прифронтових територіях і підприємств, що виготовляють безпілотні системи, а саме - уряд уточнив норму про можливість бронювання 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових регіонах.

Таке бронювання може здійснюватися "на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси".

Як повідомлялося, раніше Кабмін дозволив забронювати 100% військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств, що працюють у зонах бойових дій. Тепер уточнене визначення цих територій.

Крім того, Кабмін передав електронні реєстри Мінстратегпрому Міністерству оборони. Через цей технічний момент реєстри не могли працювати, що створювало проблеми для підприємств ОПК.

Окремо уряд доповнив критерії критично важливих підприємств, які можуть бронювати працівників, пунктом про виконавців державних контрактів на виробництво безпілотних систем, озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових і інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв'язку та інших державних замовників у сфері оборони.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року.

У Міністерстві економіки зазначили, що економічний ефект від ухваленого рішення - збережений ВВП і податкові надходження, що може сягати близько 2,25 млрд грн на рік.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес