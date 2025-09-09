Авторизация

Доходи держбюджету за 8 міс.-2025 зросли на 24,2%, видатки - на 23,7% - Мінфін

12:25 09.09.2025 |

Економіка

 

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету України за вісім місяців 2025 року склали 2,40 трлн грн, тоді як касові видатки - 3,23 трлн грн, це приблизно на 24,2% та 23,7% перевищує відповідні показники восьми місяців 2024 року.

Згідно з оперативними даними Державної казначейської служби, які опублікувало Міністерство фінансів на своєму сайті, за загальним фондом надходження зросли на 20,4% - до 1,71 трлн грн, тоді як видатки - на 19,4%, до 2,50 трлн грн.

В той же час у серпні цього року доходи держбюджету порівняно із серпнем минулого року скоротилися на 30,1%, до 314,2 млрд грн, в тому числі за загальним фондом - на 37,3%, до 242,9 млрд грн. Це пов'язано зі значно меншими надходженнями грантів - 44 млрд грн у серпні-2025 проти 228,1 млрд грн у серпні-2024.

Зазначається, що після підняття військового збору з 1,5% до 5% та введення умовою бронювання зарплати в 20 тис. грн у цьому році з четвертого на друге місце по надходженням за вісім місяців цього року вийшли податок на доходи фізичних осіб та військовий збір - 230,9 млрд грн проти 134,5 млрд грн торік.

Крім того основні надходження забезпечено за рахунок: ПДВ з ввезених на митну територію України товарів - 340,4 млрд грн (за 8 міс. 2024 року - 302,1 млрд грн), податку на прибуток підприємств - 211,6 млрд грн (195,3 млрд грн), ПДВ з вироблених в Україні товарів - 206,5 млрд грн за відшкодування 116,1 млрд грн (175,0 млрд грн за відшкодування 95,8 млрд грн), акцизного податку - 186,3 млрд грн (129,6 млрд грн).

Окрім того дивіденди та частини чистого прибутку держкомпаній склали 64,2 млрд грн (66,5 млрд грн), ввізне та вивізне мито - 34,7 млрд грн (31,6 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 27,4 млрд грн (32,7 млрд грн).

Мінфін додав, що ще 84,2 млрд грн (38,6 млрд грн) додав до бюджету прибуток Національного банку, а гранти - 254,9 млрд грн (268,3 млрд грн).

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-серпні 2025 року зросли на 22,3% - до 423,5 млрд грн, у тому числі у серпні - на 21,0%, до 54,1 млрд грн.

Мінфін також повідомив, що в рамках фінансування загального фонду держбюджету державні запозичення до нього за січень-серпень 2025 року становили 1,24 трлн грн, або 106,1% від плану, у тому числі на внутрішньому ринку від розміщення ОВДП було отримано 345,5 млрд грн (за 8 міс.-2024 - 318,4 млрд грн), в тому числі в іноземній валюті 78,0 млрд грн - $1,24 млрд та EUR557,7 млн. При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 152,5 млрд грн.

Згідно з релізом, із зовнішніх джерел надійшло близько $21,4 млрд або 889,8 млрд грн, у тому числі в рамках ERA - близько $13,3 млрд за загального обсягу цього механізму до $50 млрд.

Окрім того Україна отримала ще EUR6,14 млрд від ЄС в рамках пільгової довгострокової позики Ukraine Facility, $0,96 млрд від МВФ та $0,26 млрд від Світового банку за проєктами "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE), "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) та "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2025 року склали 404,0 млрд грн, або 94,8% плану, платежі з обслуговування - 233,3 млрд грн, або 82,3% плану.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. Наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи - на 147,5 млрд грн.

У 2024 році держбюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищило показник держбюджету-2023. За загальним фондом зростання доходів становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема, міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів становила 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Видатки держбюджету у 2024 році зросли порівняно з 2023 роком на 464,5 млрд грн, або на 11,6% - до 4 трлн 479,3 млрд грн, зокрема, за загальним фондом - на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

