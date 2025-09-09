Фінансові новини
09.09.25
14:38
Кабмін спростив імпорт обладнання для проєктів за законом про «інвестнянь
10:51 09.09.2025 |
Кабінет Міністрів спростив імпорт обладнання для реалізації проєктів зі значними інвестиціями.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері.
"Полегшили процедури щодо ввезення обладнання для власних потреб в межах проєкту для інвесторів, які скористались цією формою державної підтримки (проєкти від 12 млн євро)", - написала Свириденко.
Зокрема, уряд збільшив строк подання інформації про перелік і обсяги товарів до Мінекономіки з 5 днів до 12 місяців, а також уточнив вимоги до визначення його вартості.
"Вартість обладнання тепер потрібно зазначати у валюті контракту та у гривні (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей між попередньою та фактичною митною вартістю", - додала очільниця уряду.
Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".
Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту.
Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.
Третій та четвертий договори у червні 2025 року уклали з ТОВ "СлавСкі" і ТОВ "Рожанка парк" власника мережі АЗС "ОККО" Віталія Антонова, які планують будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort.
Нагадаємо, ержавна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.
Зокрема передбачено:
* звільнення від податку на прибуток (до 5 років);
* звільнення від ввізного мита й імпортного ПДВ на нове обладнання;
* компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (електромережі, підстанції, газопроводи тощо);
* переважне право користування земельною ділянкою.
