Кабмін спростив імпорт обладнання для проєктів за законом про «інвестнянь

10:51 09.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів спростив імпорт обладнання для реалізації проєктів зі значними інвестиціями.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання уряду, яке відбулося напередодні увечері.

"Полегшили процедури щодо ввезення обладнання для власних потреб в межах проєкту для інвесторів, які скористались цією формою державної підтримки (проєкти від 12 млн євро)", - написала Свириденко.

Зокрема, уряд збільшив строк подання інформації про перелік і обсяги товарів до Мінекономіки з 5 днів до 12 місяців, а також уточнив вимоги до визначення його вартості.

"Вартість обладнання тепер потрібно зазначати у валюті контракту та у гривні (за курсом НБУ на дату подання), щоб уникнути розбіжностей між попередньою та фактичною митною вартістю", - додала очільниця уряду.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів схвалив підписання перших спеціальних інвестиційних договорів для отримання державної підтримки проєктами зі значними інвестиціями в рамках так званого "закону про інвестнянь".

Перший договір уклали між Кабміном і ТОВ "Астарта-Київ" та ТОВ "Астарта Агро Протеїн", які планують збудувати завод із переробки соєвого шроту.

Другий договір уклали з ТОВ "Буковель" та ТОВ "Аквапарк" родини нардепа Ігоря Палиці, які будують найбільший у Східній Європі аквапарк на гірськолижному курорті Буковель.

Третій та четвертий договори у червні 2025 року уклали з ТОВ "СлавСкі" і ТОВ "Рожанка парк" власника мережі АЗС "ОККО" Віталія Антонова, які планують будівництво гірського курорту GORO Mountain Resort.

Нагадаємо, ержавна програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями передбачає компенсацію до 30% капітальних інвестицій для проектів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки.

Зокрема передбачено:

* звільнення від податку на прибуток (до 5 років);

* звільнення від ввізного мита й імпортного ПДВ на нове обладнання;

* компенсація витрат на інженерну інфраструктуру (електромережі, підстанції, газопроводи тощо);

* переважне право користування земельною ділянкою.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

