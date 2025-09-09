Фінансові новини
09.09.25
14:38
RSS
мапа сайту
Кабмін затвердив порядок перетворення держпідприємства в державне некомерційне товариство
09:57 09.09.2025 |
Кабінет міністрів затвердив порядок перетворення державного підприємства в державне некомерційне товариство.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у понеділок.
Зокрема, порядок визначає механізм перетворення державного комерційного підприємства, казенного підприємства, крім підприємств, які на момент припинення державного концерну "Укроборонпром" входили до його складу, а також підприємств, єдині майнові комплекси яких передані в управління акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", перетворення яких здійснюється відповідно до закону "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", в державне некомерційне товариство.
Передбачено, що товариства утворюються для забезпечення досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоровʼя, соціальній або гуманітарній сферах, діють на підставі статуту без мети одержання прибутку.
