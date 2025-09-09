Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи «еРибальство»

09:53 09.09.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство", повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Рибальство. Управління галуззю рибного господарства відтепер здійснюватиметься через електронну систему", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

Зокрема, за її словами уряд затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство".

"Підприємці галузі матимуть змогу швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії", - додала вона.

Премʼєр відзначила, що через систему "еРибальство" бізнес отримає доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання, а автоматизація процесів допоможе зменшити витрати компаній на паперовий документообіг.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, порядок визначає основні завдання, функціональні можливості, компоненти (модулі, складові) Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство", процедуру електронної інформаційної взаємодії з іншими державними електронними інформаційними ресурсами.

Зокрема, передбачено, що до "еРибальства" належать такі компоненти (модулі, складові): декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов; договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах); дозвіл на спеціальне використання біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову); журнал обліку рибогосподарської діяльності, квитанція обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів; маркування знарядь лову; система дистанційного контролю риболовних суден; державний облік рибогосподарських водних обʼєктів (їх частин); інші компоненти (модулі, складові), визначені законодавством.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес