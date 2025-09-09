Фінансові новини
Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи «еРибальство»
09:53 09.09.2025 |
Кабінет міністрів затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство", повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
"Рибальство. Управління галуззю рибного господарства відтепер здійснюватиметься через електронну систему", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.
Зокрема, за її словами уряд затвердив порядок функціонування, наповнення та ведення Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство".
"Підприємці галузі матимуть змогу швидше оформлювати документи та отримувати необхідні дозволи без зайвої бюрократії", - додала вона.
Премʼєр відзначила, що через систему "еРибальство" бізнес отримає доступ до актуальної інформації про ресурси та регулювання, а автоматизація процесів допоможе зменшити витрати компаній на паперовий документообіг.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, порядок визначає основні завдання, функціональні можливості, компоненти (модулі, складові) Єдиної державної електронної системи управління галуззю рибного господарства "еРибальство", процедуру електронної інформаційної взаємодії з іншими державними електронними інформаційними ресурсами.
Зокрема, передбачено, що до "еРибальства" належать такі компоненти (модулі, складові): декларування права на промислове рибальство та дослідний вилов; договір на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах); дозвіл на спеціальне використання біоресурсів у рибогосподарських водних обʼєктах (їх частинах) (для здійснення промислового рибальства, дослідного вилову); журнал обліку рибогосподарської діяльності, квитанція обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів; маркування знарядь лову; система дистанційного контролю риболовних суден; державний облік рибогосподарських водних обʼєктів (їх частин); інші компоненти (модулі, складові), визначені законодавством.
