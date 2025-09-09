Система «єЧерга» з 10 вересня система запрацює як єдине вікно

Із 08:00 10 вересня система "єЧерга" буде працювати як єдине вікно - тобто перевізник чи водій будуть заповнювати дані один раз, під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону. Так, відтепер не потрібно подавати заявку в модуль "18-60" (відомий як "Шлях").

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

"Дані про водія перевірятимуться Державною прикордонною службою України на основі "єЧерги". Зі свого боку система "єЧерга" буде верифікувати всі дані з ліцензійною справою перевізника, наявній в Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки" (ЄКІС)", - сказано в повідомленні.

У Мінгромад пояснили, що до виїзду допускаються лише ті водії, які:

* внесені в електронний кабінет перевізника в ЄКІС "Укртрансбезпеки";

* мають актуальні паспортні дані, які співпадають із закордонним паспортом;

* використовують саме той закордонний паспорт, який внесений у "єЧергу" та ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Там також порадили перевірити актуальність і точність даних водіїв у ЄКІС.

"У разі звільнення водія - обов'язково перевірте, чи не має він активної черги в "єЧерзі". Якщо є - спочатку замініть водія в "єЧерзі", потім проставляйте дату його звільнення в ЄКІСі", - зазначили в Мінгромад.

Уперше "єЧерга" була запущена в грудні 2022 року на найбільшому вантажному пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Поступово систему масштабували на інші пункти пропуску для вантажівок та автобусів. Наразі "єЧерга" діє на всіх пунктах пропуску для вантажівок та автобусів.