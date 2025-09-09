Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 05:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Усі послуги в Офісах податкових консультантів будуть безкоштовними
23:19 08.09.2025 |
Усі послуги в нових Офісах податкових консультантів надаватимуться безкоштовно, а найближчим часом на сайті Податкової служби запрацює електронна черга.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
"Платник податків уже здійснює свої нарахування на користь держави, тому брати оплату вдруге за консультаційні послуги було б несправедливо. Саме тому всі консультації в нових офісах - безоплатні", - наголосила очільниця відомства.
За словами Карнаух, програма також має діджитал-вимір: нині вже доступні понад 120 електронних форм, працює кабінет платника податків, а в перспективі планується зробити його ще зручнішим. Водночас, під час війни підприємці демонструють значний попит і на "живе" спілкування з податківцями.
"Люди хочуть бачити не лише сухі цифри в електронному кабінеті, а й мати змогу поговорити з консультантом напряму. Офіс податкових консультантів - це своєрідний мікс, де одну й ту саму послугу можна отримати як в електронному форматі, так і під час живого спілкування з фахівцем - у зручний для платника спосіб. Крім того, він орієнтований і на тих, хто лише планує започаткувати власний бізнес", - пояснила керівниця ДПС.
Карнаух зазначила, що електронна черга вже функціонує в тестовому режимі через спеціальні термінали у відділеннях, а найближчим місяцем стане доступною онлайн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Система «єЧерга» з 10 вересня система запрацює як єдине вікно
|Міненерго виставило на конкурс дві нафтогазові ділянки на заході України
|Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по «5-7-9%» за договорами у 2022-2025рр
|Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю
|Економічний ефект від цифровізації послуг у «Дії» за п'ять років склав ₴184 мільярди
|Усі послуги в Офісах податкових консультантів будуть безкоштовними
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу