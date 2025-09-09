Усі послуги в Офісах податкових консультантів будуть безкоштовними

Усі послуги в нових Офісах податкових консультантів надаватимуться безкоштовно, а найближчим часом на сайті Податкової служби запрацює електронна черга.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Платник податків уже здійснює свої нарахування на користь держави, тому брати оплату вдруге за консультаційні послуги було б несправедливо. Саме тому всі консультації в нових офісах - безоплатні", - наголосила очільниця відомства.

За словами Карнаух, програма також має діджитал-вимір: нині вже доступні понад 120 електронних форм, працює кабінет платника податків, а в перспективі планується зробити його ще зручнішим. Водночас, під час війни підприємці демонструють значний попит і на "живе" спілкування з податківцями.

"Люди хочуть бачити не лише сухі цифри в електронному кабінеті, а й мати змогу поговорити з консультантом напряму. Офіс податкових консультантів - це своєрідний мікс, де одну й ту саму послугу можна отримати як в електронному форматі, так і під час живого спілкування з фахівцем - у зручний для платника спосіб. Крім того, він орієнтований і на тих, хто лише планує започаткувати власний бізнес", - пояснила керівниця ДПС.

Карнаух зазначила, що електронна черга вже функціонує в тестовому режимі через спеціальні термінали у відділеннях, а найближчим місяцем стане доступною онлайн.