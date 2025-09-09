Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Агенція оборонних закупівель уперше придбала FPV-дрони за рамковими угодами

23:02 08.09.2025

Економіка

 

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони вперше закупила FPV-дрони за рамковими угодами на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ). Про це повідомила пресслужба АОЗ.

Рамкова угода передбачає попередній відбір постачальників. Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

"Впроваджена процедура дозволила заощадити понад пів мільярда державних коштів і водночас зберегти високу якість техніки", - прокоментував керівник департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.

Частина виробників уже здійснила перші відвантаження дронів для Збройних Сил України.

Загальна очікувана вартість закупівлі становила майже 2,06 млрд грн (11 лотів). За результатами торгів контракти були укладені на суму понад 1,54 млрд грн, тобто на 511 млн грн менше.

Агенція оборонних закупівель уперше придбала FPV-дрони за рамковими угодами

 

Найбільша економія в окремому лоті сягнула понад 70 млн грн, у середньому - приблизно 25%.

У кількох лотах економія була особливо відчутною:

* очікувана вартість 202,3 млн грн → переможець - 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);

* очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець - 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);

* очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець - 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).

Закупівля FPV-дронів відбувалась у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про виробників: подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

