Фінансові новини
- |
- 09.09.25
- |
- 05:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Агенція оборонних закупівель уперше придбала FPV-дрони за рамковими угодами
23:02 08.09.2025 |
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони вперше закупила FPV-дрони за рамковими угодами на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ). Про це повідомила пресслужба АОЗ.
Рамкова угода передбачає попередній відбір постачальників. Спочатку компанії проходять кваліфікацію за базовими критеріями. Після цього АОЗ проводить серед них конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.
"Впроваджена процедура дозволила заощадити понад пів мільярда державних коштів і водночас зберегти високу якість техніки", - прокоментував керівник департаменту закупівель Міноборони Олександр Осадчий.
Частина виробників уже здійснила перші відвантаження дронів для Збройних Сил України.
Загальна очікувана вартість закупівлі становила майже 2,06 млрд грн (11 лотів). За результатами торгів контракти були укладені на суму понад 1,54 млрд грн, тобто на 511 млн грн менше.
Найбільша економія в окремому лоті сягнула понад 70 млн грн, у середньому - приблизно 25%.
У кількох лотах економія була особливо відчутною:
* очікувана вартість 202,3 млн грн → переможець - 141,2 млн грн (економія 61,1 млн грн);
* очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець - 106 млн грн (економія 71,8 млн грн);
* очікувана вартість 177,8 млн грн → переможець - 120,1 млн грн (економія 57,7 млн грн).
Закупівля FPV-дронів відбувалась у закритому модулі Prozorro, що гарантує захист чутливої інформації про виробників: подання пропозицій можливе як напряму, так і через офіційного представника.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Система «єЧерга» з 10 вересня система запрацює як єдине вікно
|Міненерго виставило на конкурс дві нафтогазові ділянки на заході України
|Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по «5-7-9%» за договорами у 2022-2025рр
|Соболев: Мінекономіки та НБУ напрацьовують механізми для вдосконалення валютного контролю
|Економічний ефект від цифровізації послуг у «Дії» за п'ять років склав ₴184 мільярди
|Усі послуги в Офісах податкових консультантів будуть безкоштовними
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу