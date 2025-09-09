Фінансові новини
За рекламу казино в Україні заблокували ще 22 блогерів
22:57 08.09.2025
За незаконну рекламу азартних ігор в Україні заблокували 22 Instagram-акаунти, які мали загальну аудиторію на 2,8 мільйона людей.
Про це повідомило Державне агентство PlayCity.
Там розповіли, що заблокували акаунти під ніками «Коля Заліпуха», «Оля Фільова» та ще 20 популярних блогерів, які закликали грати в онлайн-казино.
Частина заблокованих блогерів показували «виграші», хоча самі не були зареєстровані як гравці в казино. Такі «історії успіху» - вигадка, створена для маніпулятивної реклами, пояснюють у PlayCity.
Сумарна аудиторія цих сторінок перевищує 2,8 мільйона користувачів. Заблокувати акаунти вдалося завдяки співпраці з Meta.
У серпні агентство PlayCity виявило, що Telegram-канал «Труха Україна» системно рекламував азартні ігри з порушенням закону. За це власників каналу оштрафували на 4,8 мільйона гривень. Згодом оштрафували блогера Елізара Башинського (papaelik) на 4,8 мільйона гривень за незаконну рекламу азартних ігор в Instagram.
Більше про PlayCity
На початку липня в Україні запрацювало державне агентство PlayCity. Його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Його діяльність спрямовується та координується урядом через віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

