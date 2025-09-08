Україна після відкриття євроколії в Ужгороді планує ще десять напрямків

Після відкриття першої в Україні ділянки євроколїї Чоп - Ужгород Кабмін планує будівництво колії європейського стандарту ще в десятьох напрямках. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Поступове підключення регіонів до європейської залізничної мережі передбачене у Стратегії відновлення, зазначив він.

"Наступний великий крок - це євроколія від кордону Польщі до Львова. Це дозволить зробити Львів транспортним хабом на стику Європейського Союзу та України. Ми ведемо переговори з європейськими партнерами, готується проєктна документація", - розповів Кулеба в ефірі телемарафону.

Уряд уже працює над розширенням євроколій у кількох напрямках.

"У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині. Це дасть нам можливість відкрити нові маршрути з Чехією, Угорщиною і Польщею й отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом у нас є десять напрямків, які ми будемо розбудовувати", - зазначив міністр.

Важливо, що всі ці проєкти інтегровані в політику ЄС.

"Тобто це не окремі ініціативи, а частина загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T. Тобто ми вбудовуємося в систему, яка розрахована на десятиліття вперед", - пояснив Кулеба.