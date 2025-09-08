Авторизация

Україна після відкриття євроколії в Ужгороді планує ще десять напрямків

16:55 08.09.2025 |

Економіка, Україна

 

Після відкриття першої в Україні ділянки євроколїї Чоп - Ужгород Кабмін планує будівництво колії європейського стандарту ще в десятьох напрямках. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Поступове підключення регіонів до європейської залізничної мережі передбачене у Стратегії відновлення, зазначив він.

"Наступний великий крок - це євроколія від кордону Польщі до Львова. Це дозволить зробити Львів транспортним хабом на стику Європейського Союзу та України. Ми ведемо переговори з європейськими партнерами, готується проєктна документація", - розповів Кулеба в ефірі телемарафону.

Уряд уже працює над розширенням євроколій у кількох напрямках.

"У планах також нові ділянки на Закарпатті та Волині. Це дасть нам можливість відкрити нові маршрути з Чехією, Угорщиною і Польщею й отримати новий вантажний коридор від українських промислових центрів до європейських портів і ринків. Загалом у нас є десять напрямків, які ми будемо розбудовувати", - зазначив міністр.

Важливо, що всі ці проєкти інтегровані в політику ЄС.

"Тобто це не окремі ініціативи, а частина загальноєвропейських транспортних коридорів TEN-T. Тобто ми вбудовуємося в систему, яка розрахована на десятиліття вперед", - пояснив Кулеба.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

