Рахункова палата розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони

Рахункова палата відповідно до плану роботи на 2025 рік розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану, звіт планується розглянути у грудні 2025 року.

Згідно з повідомленням відомства у понеділок, аудитори мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави.

Зазначається, що відповідальний за аудит - член Рахункової палати Геннадій Пліс, який раніше її очолював. До заходу також залучені фахівці департаменту контролю у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки.

У Рахунковій палаті додали, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі.