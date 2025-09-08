Авторизация

Рахункова палата розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони

14:50 08.09.2025 |

Економіка

 

Рахункова палата відповідно до плану роботи на 2025 рік розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану, звіт планується розглянути у грудні 2025 року.

Згідно з повідомленням відомства у понеділок, аудитори мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави.

Зазначається, що відповідальний за аудит - член Рахункової палати Геннадій Пліс, який раніше її очолював. До заходу також залучені фахівці департаменту контролю у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки.

У Рахунковій палаті додали, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

