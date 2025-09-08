Фінансові новини
- |
- 08.09.25
- |
- 18:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рахункова палата розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони
14:50 08.09.2025 |
Рахункова палата відповідно до плану роботи на 2025 рік розпочала аудит розвитку інновацій та технологій для потреб оборони під час воєнного стану, звіт планується розглянути у грудні 2025 року.
Згідно з повідомленням відомства у понеділок, аудитори мають дослідити, чи забезпечили Міністерство цифрової трансформації та Фонд розвитку інновацій належну підтримку українських технологічних розробок і рішень, визначених пріоритетними для держави.
Зазначається, що відповідальний за аудит - член Рахункової палати Геннадій Пліс, який раніше її очолював. До заходу також залучені фахівці департаменту контролю у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки.
У Рахунковій палаті додали, що результати аудиту дадуть можливість надати рекомендації щодо удосконалення діяльності державних органів у сфері розвитку інновацій, зокрема щодо використання державних коштів на такі цілі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Кабмін готує програму страхування воєнних ризиків для бізнесу
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 6 коп. до 58,78 грн/л, на дизельне пальне - на 4 коп. до 55,93 грн/л.
|На заправках Укрнафти почали встановлювати зарядні станції Toka для електромобілів
|Качка повідомив про «фінішну пряму» у євроінтеграційному скринінгу
|У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку
|ВАКС звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі Роттердам+
|Україна після відкриття євроколії в Ужгороді планує ще десять напрямків
Бізнес
|Samsung освоїла 2-нм техпроцес, розпочинається масове виробництво Exynos 2600
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу