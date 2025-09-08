Фінансові новини
- 08.09.25
- 18:41
- RSS
- мапа сайту
Оренда держмайна: тижневі торги принесли ще 470 тисяч гривень
14:00 08.09.2025 |
Минулого тижня онлайн-торги з оренди державного майна принесли держбюджету 469 916 гривень.
Про це повідомив Фонд державного майна України.
ФДМУ провів 29 аукціонів з оренди держмайна, 20 з них відбулося.
"Сукупна вартість активів зросла у 3,96 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 50 учасників", - інформує фонд.
Найдорожчий лот тижня - приміщення загальною площею 6444,0 м² на Київщині. В ході торгів за лот змагалися 4 учасники. Вартість оренди зросла до 223,6 тис. гривень на місяць.
Цього тижня ФДМУ планує провести 38 аукціонів з оренди держмайна.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Тридцята зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн 9 вересня – британське міністерство оборони
|У будівлю Кабміну влетів не «Шахед», а 9М727 - крилата ракета ОТРК «Искандер»
|Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових
|Зеленський пояснив, що для нього буде перемогою України у війні
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
