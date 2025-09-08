Авторизация

Оренда держмайна: тижневі торги принесли ще 470 тисяч гривень

14:00 08.09.2025 |

Економіка

 

Минулого тижня онлайн-торги з оренди державного майна принесли держбюджету 469 916 гривень.

Про це повідомив Фонд державного майна України.

ФДМУ провів 29 аукціонів з оренди держмайна, 20 з них відбулося.

"Сукупна вартість активів зросла у 3,96 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 50 учасників", - інформує фонд.

Найдорожчий лот тижня - приміщення загальною площею 6444,0 м² на Київщині. В ході торгів за лот змагалися 4 учасники. Вартість оренди зросла до 223,6 тис. гривень на місяць.

Цього тижня ФДМУ планує провести 38 аукціонів з оренди держмайна.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9738  0,04 0,11 41,4700  0,06 0,15
EUR 47,9922  0,10 0,20 48,6331  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0300  0,15 0,36 41,0700  0,14 0,34
EUR 48,2200  0,16 0,34 48,2650  0,15 0,31

