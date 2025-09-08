Фінансові новини
08.09.25
18:41
RSS
мапа сайту
Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій на 2026р. на 11,4 трлн грн схвалений Стратегічною інвестрадою
13:48 08.09.2025 |
Стратегічна інвестиційна рада схвалила Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави (ЄПП) на 2026 рік на 149 ініціатив з орієнтовною загальною вартістю 11,4 трлн грн.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, з усіх схвалених проєктів 75 ініціатив базуються на основі існуючих (продовжуються з 2025 року) з орієнтовною вартістю близько 1 трлн грн.
Решта 74 проєкти - нові (вперше подані), їх орієнтовна вартість - близько 10,4 трлн грн.
В Мінфіні підкреслили, що зазначені суми - це загальна кошторисна вартість ініціатив, а не план фінансування лише на 2026 рік. Сам ЄПП надає підстави ініціативам претендувати на повне або часткове фінансування з державного бюджету у 2026 році та наступних бюджетних періодах.
В секторальному розрізі 40 проєктів (26 програм та 14 проєктів) будуть реалізовані в галузі муніціпальною інфраструктури та послугах (Мінрозвитку), 39 (6 програм і 33 проєкти) - в сфери транспорту (Мінрозвитку). В енергетиці реалізовуватимуться 25 проєктів, охороні здоров'я (МОЗ) - 22 (11 програм та стільки ж проєктів), 10 ініціатив (8 програм та 2 проєкти) розроблятимуться в сфері освіти та науки (МОН).
Крім того, чотири програми будуть стосуватись житла (Мінрозвитку), 2 програми та 2 проєкти розроблятимуться для соцсфери (Мінсоц), 2 програми будуть ініційовані в сфері довкілля (Мінекономіки), одна програма буде реалізована в рамках публічних послуг та цифровізації (Мінцифри), один проєкт - в публічних фінансах (Мінфін) та ще один проєкт - в правовій діяльності та судочинстві (Мін'юст).
