Вартість розмінування сільгоспземель за рік знизилася на 19,5%, до 584 тис. грн/га

Центр гуманітарного розмінування (ЦГР) за рік роботи державної програми з компенсації розмінування сільгоспугідь підписав 80 договорів на очищення 14,4 тис. га, вартість цих робіт становить 856,3 млн грн, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Відомство на сайті уточнило, що на початок вересня 2025 року оператори гуманітарного розмінування виконали 37 договорів, повернувши до використання 3,4 тис. га.

Згідно з повідомленням, завдяки відкритим торгам в системі Prozorro вартість 1 га розмінування знизилася на 19,5% за підписаними договорами і в середньому становить 584 тис. грн. Загалом участь в торгах взяли кілька десятків операторів, із шістнадцятьма з них підписано договори на розмінування.

"Рік тому ми запустили унікальний для України та світу механізм, який дозволяє аграріям отримати компенсацію за очищення полів від мін і вибухонебезпечних предметів. Програма стала реальним інструментом відновлення аграрного потенціалу країни і не лише знімає фінансовий тягар із фермерів, а й формує нові підходи для розвитку ринку гуманітарного розмінування", - зазначив директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда, слова якого наведено в повідомленні.

"На тисячах гектарів, на яких донедавна не велася робота через мінну загрозу, вже цього року фермери зібрали перший урожай. (...) Ми працюємо над розширенням програми як серед фермерів, так і над долученням нових категорій користувачів, які зможуть коштом держави очистити свої землі", - додав своєю чергою заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний, якого цитує пресслужба.

У Мінекономіки зазначили, що програма компенсації постійно вдосконалюється. Наразі розмір компенсації збільшено до 100% вартості послуг із розмінування (спочатку планувалося відшкодування 50%, далі - 80%), скасовано обмеження на подання заявок для аграріїв із податковим боргом за землю чи єдиним податком (за умови, що вони є платниками єдиного податку IV групи), запроваджено компенсацію витрат на повторне нетехнічне обстеження (НТО) земель, навіть якщо територія не потребує розмінування, а буде вивільненою за результатами НТО.

Міністерство також розробило нову методику обчислення вартості робіт, скасувало вимогу до операторів протимінної діяльності (ПМД) щодо наявності досвіду виконання подібних робіт на ділянках до 50 га і змінило порядок фінансування: тепер фермер відкриває ескроу-рахунок одразу після схвалення заявки.

Водночас термін подачі заявок продовжено до 25 грудня поточного року (заявки до 5 грудня - у межах поточного бюджету, пізніші - переносяться на наступний рік).