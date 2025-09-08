Мінфін представив пріоритети підтримки громад у 2026 році

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді представив ключові напрями фінансування місцевих бюджетів у 2026 році.

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Укрінформ.

Марченко підкреслив, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік ключовим пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки й оборони з урахуванням продовження повномасштабної агресії РФ, водночас підтримка спроможності громад стане важливою складовою.

Міністр назвав ключові напрямки фінансування місцевих бюджетів. Це, зокрема, додаткова дотація - ₴36,5 мільярда, компенсація різниці в тарифах на теплопостачання - ₴15 мільярдів, сфера освіти - ₴120 мільярдів (включаючи субвенцію, облаштування безпечних умов у закладах освіти, побудову укриттів, придбання шкільних автобусів), базова дотація - ₴29,5 мільярда.

Також у бюджеті на 2026 рік планується передбачити ₴15 мільярдів на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що базову дотацію отримають 1027 територіальних громад і 18 обласних бюджетів, реверсну дотацію сплачуватимуть 182 бюджети, з них 4 обласні. Розподіл базується на чисельності населення за даними Державної міграційної служби з урахуванням ВПО станом на 1 вересня 2025 року.

Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбулося в Ужгороді за участю Президента Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра Юлії Свириденко та представників уряду, Офісу Президента, органів місцевого самоврядування.