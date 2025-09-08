Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні планують скасувати акти виконаних робіт: законопроєкт уже в Раді

09:49 08.09.2025 |

Економіка, Право

 

В Україні планують скасувати акти виконаних робіт. Відповідний законопроєкт уже внесений у Верховну Раду. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Урядовий законопроєкт скасовує обов'язкове підписання акту виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі як підтвердження отримання послуги", - зазначила Свириденко.

Прем'єрка вважає, що такі норми полегшать українським компаніям співпрацю з європейськими бізнес-партнерами.

За оцінкою Кабміну, завдяки цій новації економія українського бізнесу становитиме близько 20,2 млрд грн на рік.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

