Україна вперше повернула з-за кордону гроші, вкрадені через корупційну схему – НАБУ

 

До держбюджету надійде 3,37 млн євро (орієнтовно 163 млн грн) від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і САП щодо зловживань на ДП "Поліграфкомбінат "Україна". Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземне підприємство.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

Кошти вже заблоковані на спеціальному рахунку, трансфер відбудеться найближчим часом, повідомили в пресслужбі САП.

Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Витратні матеріали для обладнання, які містять захисні елементи, поліграфкомбінату "Україна" постачала французька компанія Surys.

САП забезпечувала координацію дій із захисту інтересів України у французькому суді разом із Національною фінансовою прокуратурою Франції.

Йдеться про справу про махінації з паспортами, одним із фігурантів якої є ексміністр охорони здоров'я України Максим Степанов, який очолював поліграфкомбінат "Україна" з 2011 по 2016 роки.

Розслідування справи Україна проводила спільно з Францією та Естонією під егідою Євроюсту. Загалом у провадженні повідомлено про підозру вісьмом особам.

У грудні 2024 року українська сторона забезпечила укладання угоди про визнання винуватості з наближеною до колишнього керівника поліграфкомбінату особою.

"Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок: обвинувачена компенсувала 14,5 млн грн збитків, сплатила 2 млн грн донату на ЗСУ та надала критично важливі викривальні показання щодо шести осіб. Ці показання стали одним із ключових доказів у межах французької та естонської судових справ", - розповіли у САП.

В Україні розслідування у справі поліграфкомбінату завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами.
