Фінансові новини
- |
- 06.09.25
- |
- 00:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт в Україну зріс у серпні на 35% - що завозили найбільше
23:22 05.09.2025 |
У серпні 2025 року на митну територію України ввезено 3,75 млн тонн іноземних товарів, що на 34,8% більше, ніж за аналогічний період торік; основними драйверами зростання стали нафтопродукти, легкові автомобілі та вугілля.
Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.
Зазначається, що основними драйверами зростання стали нафтопродукти, легкові автомобілі, нафтові гази та кам'яне вугілля.
Так, попри незначне зниження обсягів імпорту нафтопродуктів з 849 тис. тонн у серпні минулого року до 836,1 тис. т у серпні цього року, надходження зросли на 3,42 млрд грн завдяки підвищенню акцизних ставок. Імпорт авто зріс із 37,2 тис. т до 56,9 тис. т, що забезпечило понад 1 млрд грн додаткових надходжень. Імпорт нафтових газів зріс зі 124,3 тис. т до 128,1 тис. т (+0,94 млрд грн). Ввезення кам'яного вугілля та антрациту збільшилося утричі - з 141,9 тис. т до 440,6 тис. т (+0,51 млрд грн).
Загалом до бюджету перераховано 61,86 млрд грн митних платежів, що на 10,74 млрд грн більше, ніж торік. У доларовому еквіваленті це 1,51 млрд дол., або на 15,8% більше проти серпня 2024 року.
Водночас у відомстві зауважили, що на показники негативно вплинули нижчий від «бюджетного» валютний курс та зростання обсягів пільг зі сплати митних платежів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні - ЗМІ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Україна вперше повернула з-за кордону гроші, вкрадені через корупційну схему – НАБУ
|Бізнес закладає в бюджети на наступний рік курс гривні на рівні 46 грн/$
|Енергосистема України готова до опалювального сезону - Свириденко
|Укроборонпром підписав на виставці MSPO у Польщі понад 10 домовленостей
|Імпорт в Україну зріс у серпні на 35% - що завозили найбільше
|В Україні створено Національну асоціацію лобістів
Бізнес
|Електромобілі витісняють бензинові та дизельні авто з українського ринку
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль