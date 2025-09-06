Імпорт в Україну зріс у серпні на 35% - що завозили найбільше

У серпні 2025 року на митну територію України ввезено 3,75 млн тонн іноземних товарів, що на 34,8% більше, ніж за аналогічний період торік; основними драйверами зростання стали нафтопродукти, легкові автомобілі та вугілля.

Про це повідомила Державна митна служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що основними драйверами зростання стали нафтопродукти, легкові автомобілі, нафтові гази та кам'яне вугілля.

Так, попри незначне зниження обсягів імпорту нафтопродуктів з 849 тис. тонн у серпні минулого року до 836,1 тис. т у серпні цього року, надходження зросли на 3,42 млрд грн завдяки підвищенню акцизних ставок. Імпорт авто зріс із 37,2 тис. т до 56,9 тис. т, що забезпечило понад 1 млрд грн додаткових надходжень. Імпорт нафтових газів зріс зі 124,3 тис. т до 128,1 тис. т (+0,94 млрд грн). Ввезення кам'яного вугілля та антрациту збільшилося утричі - з 141,9 тис. т до 440,6 тис. т (+0,51 млрд грн).

Загалом до бюджету перераховано 61,86 млрд грн митних платежів, що на 10,74 млрд грн більше, ніж торік. У доларовому еквіваленті це 1,51 млрд дол., або на 15,8% більше проти серпня 2024 року.

Водночас у відомстві зауважили, що на показники негативно вплинули нижчий від «бюджетного» валютний курс та зростання обсягів пільг зі сплати митних платежів.