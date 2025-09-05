Фінансові новини
Сім українських університетів уперше увійшли до кластера військових технологій Brave1
17:55 05.09.2025 |
Перші сім університетів увійшли до кластера розвитку військових технологій Brave1 задля розвитку українського defense tech силами студентів та науковців. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні розробники стикаються з проблемами, з якими можуть допомогти науковці. Водночас важлива активна залученість студентської спільноти у вирішення актуальних потреб фронту. Саме тому починаємо поглиблену співпрацю із закладами вищої освіти. Це стане окремим проєктом Brave1, спрямованим на залучення наукового потенціалу для розвитку оборонної сфери України та водночас на створення нових можливостей для молоді, яка здобуває інженерну освіту", - зазначив Федоров.
Співпраця з Brave1 передбачає:
· проведення спільних заходів, спрямованих на розвиток технологій, зокрема хакатонів;
· підтримка університетів щодо розробки інноваційних рішень у галузі оборони;
· залучення науковців до консультацій розробників;
· організація стажування студентів у компаніях кластера Brave1.
На сьогодні до кластера Brave1 уже приєдналися перші сім університетів:
· Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
· Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";
· Харківський національний університет радіоелектроніки;
· Заклад вищої освіти "Український католицький університет";
· Національний університет "Львівська політехніка";
· Державний університет "Київський авіаційний інститут";
· Український державний університет науки і технологій.
За словами Федорова, перелік вишів буде розширюватися.
Раніше стало відомо, що у Львові відбудеться найбільший інвестиційний саміт з оборонних технологій Brave1 Defense Tech Valley 2025. Захід пройде 16-17 вересня та збере понад 5 000 учасників з України, Європи, США, Близького Сходу та Азії.
