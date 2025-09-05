Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробники боєприпасів за перемоги у грантовому конкурсі Brave1 отримають до 150 млн грн - Міноборони

17:45 05.09.2025 |

Економіка

 

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) запустили грантовий конкурс Brave1, за умовами якого виробники вибухових речовин можуть отримати до 150 млн грн., повідомив голова оборонного відомства Денис Шмигаль.

"Масштабуємо виробництво українських боєприпасів. Виробники мають змогу отримати до 150 млн грн за умови співфінансування 30% в таких напрямках: бризантні вибухові речовини; ініціюючі вибухові речовини у зв'язці з виробництвом засобів ініціації; нітроцелюлоза як ключовий компонент бездимного пороху (з повним циклом обробки сировини)", - написав міністр оборони в телеграм-каналі у п'ятницю.

Шмигаль зазначив, що подання заявок відкрите до 9 вересня: "Така підтримка допоможе виробникам запустити або розширити виробничі лінії, закупити обладнання, хімічні компоненти та системи. А нашим захисникам - завдавати ефективних уражень ворогов".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2199
  0,1295
 0,31
EUR
 1
 48,1634
  0,0286
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1800  0,12 0,29 41,2100  0,12 0,29
EUR 48,3850  0,27 0,55 48,4150  0,27 0,55

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес