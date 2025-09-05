Фінансові новини
- 05.09.25
- 18:01
- RSS
- мапа сайту
Виробники боєприпасів за перемоги у грантовому конкурсі Brave1 отримають до 150 млн грн - Міноборони
17:45 05.09.2025 |
Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації (Мінцифри) запустили грантовий конкурс Brave1, за умовами якого виробники вибухових речовин можуть отримати до 150 млн грн., повідомив голова оборонного відомства Денис Шмигаль.
"Масштабуємо виробництво українських боєприпасів. Виробники мають змогу отримати до 150 млн грн за умови співфінансування 30% в таких напрямках: бризантні вибухові речовини; ініціюючі вибухові речовини у зв'язці з виробництвом засобів ініціації; нітроцелюлоза як ключовий компонент бездимного пороху (з повним циклом обробки сировини)", - написав міністр оборони в телеграм-каналі у п'ятницю.
Шмигаль зазначив, що подання заявок відкрите до 9 вересня: "Така підтримка допоможе виробникам запустити або розширити виробничі лінії, закупити обладнання, хімічні компоненти та системи. А нашим захисникам - завдавати ефективних уражень ворогов".
