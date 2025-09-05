Фінансові новини
- 05.09.25
- 18:01
- RSS
- мапа сайту
Тижневі результати торгів «Земельного банку»: ще плюс 13,6 мільйони гривень
17:38 05.09.2025 |
Результатом торгів "Земельного банку" цього тижня стали 11,3 млн грн та 2,3 млн грн ПДВ.
Про це повідомив Фонд державного майна України.
Цього тижня в електронній системі "Prozorro.Продажі" пройшли онлайн-аукціони із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк банк".
Відбулося 16 онлайн-аукціонів на суму 11,3 млн грн. Загальна кількість пропозицій на торгах - 51. В ході торгів вартість зросла у 3,8 раза. ФДМУ повідомляє, що середня вартість суборенди за 1 гектар склала 16 752 грн.
Локації ділянок - Закарпатській та Харківській області. 678,85 га - загальна площа ділянок, які були виставлені на торги.
"Додатково переможці сумарно мають сплатити 2,3 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 13,6 млн грн з ПДВ", - говориться у повідомленні.
