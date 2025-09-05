Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 14:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зменшився попит на нові вантажівки
14:05 05.09.2025 |
В серпні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 937 авто. Це на 4% менше, ніж в липні, та на 14% менше порівняно з серпнем 2024.
Про це повідомляє Укравтопром.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто увійшли:
1. RENAULT - 117 од.;
2. CITROEN - 108 од.;
3. PEUGEOT - 81 од.;
4. TOYOTA - 77 од.;
5. HYUNDAI - 75 од.
За даними Укравтопром, всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 7,5 тис. нових машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Кабмін призначив трьох нових членів Нацкомісії з енергетики та тарифів
|В Україні зменшився попит на нові вантажівки
|Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн
|Світові ціни на продовольство в серпні практично не змінилися - ФАО
|Україна має рішення для Словаччини в межах курсу ЄС на відмову від ресурсів РФ - Міненерго
|Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилася в серпні до 9,2% - УРТЦ
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android