В Україні зменшився попит на нові вантажівки

В серпні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 937 авто. Це на 4% менше, ніж в липні, та на 14% менше порівняно з серпнем 2024.

Про це повідомляє Укравтопром.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто увійшли:

1. RENAULT - 117 од.;

2. CITROEN - 108 од.;

3. PEUGEOT - 81 од.;

4. TOYOTA - 77 од.;

5. HYUNDAI - 75 од.

За даними Укравтопром, всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 7,5 тис. нових машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.