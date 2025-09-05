Ексзаступника голови ДФС Бамбізова затримано за підозрою в організації конвертцентру на 1,5 млрд грн

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова, якого підозрюють в організації конвертаційного центру з тіньовим обігом понад 1,5 млрд грн.

"За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких було вкрадено з бюджету держави", - повідомила пресслужба СБУ у Телеграм-каналі.

За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки - колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував конвертаційний центр.

"Люди обізнані знають, скільки зла вчинила ця людина і наскільки притягнення його до відповідальності важливо і для припинення податкових схем, і для антикору у цілому... Зараз важливо встановити і вичистити всіх "людей Бамбізова" в лавах ДПС", - прокоментував затримання Бамбізова голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев.

Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми". Серед них - двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. Серед основних клієнтів були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері". Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, банківські картки, комп'ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази "схеми".

Наразі всіх п'ятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Бамбізов народився 6 вересня 1980 року в Харкові, отримав диплом за спеціальністю "економічний менеджмент" в ХПІ ім.Каразіна. Згідно з декларацією, до 2017 року працював в Спеціалізованій державній податковій інспекції по роботі з великими платниками податків у Харкові, потім перейшов до Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України також у Харкові. Згодом став в.о. заступника голови ДФС. З 2021 року працював в Державній податковій службі в Одеській області та на загальнодержавному рівні, де обіймав керівні посади.