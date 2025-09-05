Фінансові новини
- 05.09.25
- 13:51
RSS
мапа сайту
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилася в серпні до 9,2% - УРТЦ
11:58 05.09.2025 |
У серпні 2025 року частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових цетрів порівняно з липнем знизилась на 1,7% - до 9,2%, це також нижче, ніж у серпні 2024 року (11,0%), повідомляє Українська рада торгових центрів (УРТЦ).
У її дослідженні зазначається, що в цілому по країні зафіксовано й загальне зниження всіх показників, що відстежуються: кількість та тривалість тривог, кількість та тривалість тривог під час роботи ТЦ. Втім, кількість тривог збільшилась у Чернігівській, Сумській, Донецькій областях та Києві.
До п'ятірки регіонів, торговельні центри яких найбільше переривали роботу в серпні через повітряні тривоги проти липня, увійшла Запорізька область замість Полтавської. Наразі топ-5 має такий вигляд: Донецька (66,4%), Сумська (55,2%), Чернігівська (38,9,0%), Харківська (13,8%), Запорізька (7,2%) області.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 116,1 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в серпні 2025-го - 1,7.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
