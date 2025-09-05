Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Доходи місцевих бюджетів від сплати податків зросли на 17%

23:59 04.09.2025

Економіка

 

За результатами січня-серпня 2025 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 324,9 млрд грн.

Це на 17,3% (на 47,8 млрд грн) більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у Державній податковій службі.

Як зазначається, лідерство стабільно тримає податок на доходи фізичних осіб - на нього припадає майже 58% загальної суми надходжень місцевих бюджетів. За січень-серпень 2025 року сплачено 188,3 млрд грн податку (+18,7% до відповідного показника минулого року).

Також серед основних джерел:

* єдиний податок - 52,9 млрд грн (+11,7% до січня-серпня 2024 року);
* податок на прибуток підприємств - 23,7 млрд грн (+21,1%);
* податок на майно - 38,4 млрд грн (+15,5%);
* акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) - 1,5 млрд грн (+45%);
* екологічний податок - 1,1 млрд грн (+9,7%);
* туристичний збiр - 219,5 млн грн (+35,1%).

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за другий квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 млрд грн.

У першому кварталі 2025 року Кабмін спрямував 1,5 млрд грн дотації громадам на прифронтових територіях, а також територіях, які зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

