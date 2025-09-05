Фінансові новини
- 05.09.25
03:15
Доходи місцевих бюджетів від сплати податків зросли на 17%
23:59 04.09.2025 |
За результатами січня-серпня 2025 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 324,9 млрд грн.
Це на 17,3% (на 47,8 млрд грн) більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у Державній податковій службі.
Як зазначається, лідерство стабільно тримає податок на доходи фізичних осіб - на нього припадає майже 58% загальної суми надходжень місцевих бюджетів. За січень-серпень 2025 року сплачено 188,3 млрд грн податку (+18,7% до відповідного показника минулого року).
Також серед основних джерел:
* єдиний податок - 52,9 млрд грн (+11,7% до січня-серпня 2024 року);
* податок на прибуток підприємств - 23,7 млрд грн (+21,1%);
* податок на майно - 38,4 млрд грн (+15,5%);
* акцизний податок з вироблених в Українi пiдакцизних товарiв (продукцiї) - 1,5 млрд грн (+45%);
* екологічний податок - 1,1 млрд грн (+9,7%);
* туристичний збiр - 219,5 млн грн (+35,1%).
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України затвердив розподіл додаткової дотації місцевим бюджетам на деокупованих та постраждалих від війни територіях за другий квартал 2025 року в обсязі понад 1,4 млрд грн.
У першому кварталі 2025 року Кабмін спрямував 1,5 млрд грн дотації громадам на прифронтових територіях, а також територіях, які зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ.
