Представники України підписали меморандум з Тайванем щодо безпілотників

 

На міжнародній оборонній виставці MSPO 2025 у місті Кельце (Польща) делегація оборонної промисловості Тайваню уклала меморандуми про співробітництво з польськими та українськими партнерами у сфері безпілотних технологій. Про це пише Taiwan News. Угоди створюють основу для тристороннього обміну технологіями та співпраці у сфері безпеки.

До складу тайванської делегації увійшли представники майже 20 оборонних компаній, які вперше беруть участь у цій виставці. Напередодні підписання, 2 вересня, тайванські учасники провели захід для налагодження контактів, що привернув увагу виробників дронів з Польщі, України та Литви.

Від Тайваню документи підписали компанія Thunder Tiger та Taiwan Excellence Drone Overseas Business Alliance. Європейськими підписантами стали засновник Тайвансько-польської торгової палати Бартоломей Добош та представник львівського технокластера IRON Дмитро Димид.

На церемонії був присутній представник Тайваню в Польщі Лю Юнцзянь, який зазначив, що співпраця у сфері дронів є важливою для зміцнення оборонних партнерств. Він підкреслив, що Тайвань продовжить роботу з демократичними країнами, які поділяють спільні цінності для підтримання миру.

Раніше стало відомо, що Україна та Філіппіни планують спільне виробництво дронів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Тайвань
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

