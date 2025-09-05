Авторизация

Товарообіг України за 8 місяців становив $78,9 мільярда

23:44 04.09.2025 |

Економіка

 

Товарообіг України за січень - серпень 2025 року становить $78,9 мільярда.

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає Укрінформ.

"Протягом січня-серпня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму 52,6 млрд дол., а експортували - на 26,3 млрд дол. При цьому оподаткований імпорт становив 40,0 млрд дол., що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-серпні 2025 року становило 0,52 дол/кг.

Найбільше товарів в Україну було імпортовано з Китаю - на 11,6 млрд дол., Польщі - на 5 млрд дол. і Німеччини - на 4,2 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 3,3 млрд дол., Туреччини - на 2 млрд дол., Німеччини - на 1,5 млрд дол.

Товарообіг України за 8 місяців становив $78,9 мільярда

 

У загальних обсягах ввезених за вказаний період товарів 68% становили машини, устаткування та транспорт - 20,7 млрд дол. (при митному оформленні до бюджету сплачено 129,4 млрд грн, або 29% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості - 8,3 млрд дол. (сплачено 64,7 млрд грн, або 15%), паливно-енергетичні матеріали - 6,7 млрд дол. (сплачено 125,2 млрд грн, або 28%).

Серед лідерів експорту продовольчі товари - 14,6 млрд дол., метали та вироби з них - 3 млрд дол., машини, устаткування та транспорт - 2,5 млрд дол.

За 8 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 174,2 млн грн.
 

