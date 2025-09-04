Авторизация

Представлено «антишахедний» перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год

Представлено «антишахедний» перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год

 

На виставці MSPO 2025 компанія UMO показала свою версію дрона-перехоплювача під назвою Bumblebee для протидії "Шахедам" та аналогічним безпілотникам. Про це пише Defence24.

Новинка складається з двох основних компонентів: самого безпілотника з інтегрованою бойовою частиною, а також наземної системи керування. Щодо характеристик, то для Bumblebee заявлена максимальна висота у 5000 м, а його максимальна швидкість - понад 350 км/год.

Найбільною перевагою дрона є власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та всіма іншими розвідувальними системами.

Судячи з фото, дрон має три двигуни з пропелерами, а також досить велику камеру. Довжина його, вочевидь, приблизно відповідає середньому росту людини.

За матеріалами: mezha.media
 

