- 04.09.25
- 19:30
Представлено «антишахедний» перехоплювач Bumblebee, який може розганятися до 350 км/год
На виставці MSPO 2025 компанія UMO показала свою версію дрона-перехоплювача під назвою Bumblebee для протидії "Шахедам" та аналогічним безпілотникам. Про це пише Defence24.
Новинка складається з двох основних компонентів: самого безпілотника з інтегрованою бойовою частиною, а також наземної системи керування. Щодо характеристик, то для Bumblebee заявлена максимальна висота у 5000 м, а його максимальна швидкість - понад 350 км/год.
Найбільною перевагою дрона є власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та всіма іншими розвідувальними системами.
Судячи з фото, дрон має три двигуни з пропелерами, а також досить велику камеру. Довжина його, вочевидь, приблизно відповідає середньому росту людини.
