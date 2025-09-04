Фінансові новини
Виробник «Фламінго» анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також ППО
Українська компанія Fire Point анонсувала розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє кореспондент «Мілітарного» з прес-конференції Fire Point на міжнародній виставці MSPO у Польщі.
Компанія представила технічні характеристики двох нових балістичних ракет - FP-7 та FP-9.
FP-7
FP-7 має дальність ураження до 200 км, максимальну швидкість 1500 м/с і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кг, а максимальна тривалість польоту - 250 секунд.
Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження цілей на середніх дистанціях.
FP-9
FP-9 - дальність до 855 км, швидкість 2200 м/с, бойове навантаження 800 кг і висота польоту до 70 км. При точності 20 метрів вона здатна вражати цілі в глибокому тилу.
«Отже, наша головна увага на даний момент - це балістика і протиповітряна оборона», - сказала представниця компанії під час виступу на Fire Point: Flamingo Missile Systems and Long-Range Drones. How Ukraine Changes the Tide of War with Asymmetric Weapons.
Нагадаємо, що країнська компанія Fire Point готується до запуску виробництва твердого ракетного палива в Данії.
Нове виробництво буде розташоване поруч із авіабазою Скридструп, де дислокуються винищувачі F-35 Королівських Повітряних сил Данії.
Старт виробництва заплановано на 1 грудня 2025 року. Це стане першим відомим випадком розміщення українського оборонного підприємства на території королівства.
Основна продукція - тверде ракетне паливо. Воно не потребує заправки перед запуском, легко зберігається та забезпечує стабільне горіння.
Спочатку анонсувалося, що саме такий тип пального використовується в прискорювача ракети «Фламінго», проте з огляду на нову інформацію вірогідно і для майбутніх балістичних ракет компанії.
