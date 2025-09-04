Авторизация

Військові отримали перші РЕБи за програмою «Армія Дронів Бонус»

 

Військові підрозділи на фронті отримали перші партії засобів РЕБ, які були замовлені на Brave1 Market за бали, нараховані за знищену ворожу техніку.

Про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

«Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market. Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми «Армія дронів.Бонус», уже поставлені на фронт», - йдеться в повідомленні.

Військові отримали перші РЕБи за програмою «Армія Дронів Бонус»

 

За інформацією Федорова, загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн.

Перший віцепрем'єр нагадав, що нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів: Brave1 Market, DELTA та DOT-Chain Defence. Вона дає військовим можливість обрати саме ті засоби, які їм потрібні. Так, оновленою «Армією дронів.Бонус» вже встигли скористатися 95 підрозділів, які замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів, бомберів та іншої техніки на 2 млрд грн.

«Поставки відбуваються через цифрову систему Міноборони DOT-Chain Defence - напряму від виробника на фронт. Раніше за цією програмою можна було також отримати FPV-дрони та бомбери. Тепер же додано обладнання, яке допомагає захищати наших воїнів на передовій», - повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Телеграмі.

За його словами, «Агенція оборонних закупівель» Міноборони вже має перші договори з вітчизняними виробниками на постачання засобів РЕБ. Частина обладнання вже передана ЗСУ.

«Доступність засобів РЕБ у програмі - це не лише розширення переліку техніки, а й принципово новий рівень гнучкості для військових. Вони можуть самостійно визначати потреби підрозділу, у Brave1 Market через авторизацію в DELTA замовляти необхідне та отримувати його безпосередньо у свої підрозділи через цифрову систему DOT-Chain Defence. Це скорочує час від заявки до фактичного постачання на фронт і підвищує ефективність використання державних коштів», - підкреслив Шмигаль.

У межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн. Загальна сума замовлень складає 2 млрд грн.
 

