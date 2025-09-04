Кінець Мін'єду: Кабмін передав «Агенцію національної єдності» у підпорядкування Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів передав держпідприємства "Інформаційне агентство "Ре-інформ" та "Агенція національної єдності" із сфери управління Міністерства національної єдності до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності.

Відповідні рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового Кабінету Міністрів, у складі якого Міністерство національної єдності приєднали до Мінсоцполітики. Це відбулося після скандалу з колишнім віцепрем'єр-міністром - міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, який таким чином втратив посаду в уряді.

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

У червні НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк - радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники.

Підозру мали вручити і самому Чернишову, але він виїзав за кордон і не повертася в Україну. Зрештою після скандалу він таки повернувся і 23 червня НАБУ та САП повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.

27 червня Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Станом на 2 липня кошти внесли, при цьому директор фірми, яка внесла більшу половину суми, заявив, що не знав про це.

Водночас ВАКС відмовився задовольнити клопотання НАБУ і відсторонити Чернишова від виконання посадових обов'язків віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності.