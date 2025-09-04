В Україні діють 50 недержавних пенсійних фондів

Станом на зараз в Україні здійснюють діяльність 50 недержавних пенсійних фондів (НПФ), в яких накопичують виплати близько 900 тисяч українців.

Про це під час круглого столу «20 років недержавному пенсійному забезпеченню в Україні» повідомила Тетяна Сальникова, голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів, передає кореспондент Укрінформу.

«В Україні працюють 50 недержавних пенсійних фондів, в яких накопичують на пенсію близько 900 тисяч людей. За 20 років вони здійснили майже 3,5 млрд грн пенсійних внесків. За цей період було виплачено вже 2 млрд грн пенсій», - розповіла Сальникова.

Вона додала, що протягом зазначеного періоду фонди отримали майже 5,5 млрд грн інвестиційного доходу.

За словами голови ради Всеукраїнської асоціації НПФ Григорія Овчаренка, найбільш успішні приватні фонди наразі мають дохідність, помітно вищу за інфляційний показник - від 13,9% до 18,7%. Зокрема, НПФ «Династія», «Енеріт-Україна», «ПриватФонд» та «ОТП Пенсія».

«Чотири із п'яти найбільших фондів в Україні успішно обганяють і інфляцію, і девальвацію, і здорожчання іноземної валюти та ставки за депозитами. Але це лише приклад, тому що існують і інші, є багато фондів, які демонструють ті самі показники, як і перелічені», - зазначив Овчаренко.

Як підкреслила Сальникова, якщо на початку роботи пенсійних фондів 97% внесків у них були внесками від роботодавців на користь працівників, то вже другий рік поспіль внески від фізичних осіб перевищують внески від роботодавців.