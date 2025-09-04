Уряд цьогоріч залучив від розміщення ОВДП майже ₴356 мільярдів

Уряд України у січні-серпні 2025 року залучив від продажу/обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 356 млрд грн, а упродовж воєнного стану - майже 1,814 трлн грн.

Про це повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.

Зазначається, що впродовж січня-серпня 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 277 млрд грн, 1,26 млрд дол. США та 562,7 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за 8 місяців спрямовано 221,9 млрд грн, 1,6 млрд дол. США та 665,7 млн євро.

Міністерство фінансів України в серпні 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 280,4 млн дол. США.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 31 серпня 2025 року уряд України на первинних аукціонах залучив 1,33 трлн грн, 9,6 млрд дол. США та 3 млрд євро, а на погашення за ОВДП спрямував 896,7 млрд грн, 10,2 млрд дол. США та 2,8 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у серпні, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США - 4,25% річних. ОВДП, номіновані в євро, у серпні не розміщувалися.

У Нацбанку зазначають, що найбільший обсяг військових облігацій, що розміщувалися на аукціонах, як і раніше, сконцентрований банками - первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 вересня 2025 року він становив 110,8 млрд грн, або 37,0% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП; 1,6 млрд дол. США, або 70,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США; 272,1 млн євро, або 42,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 вересня 2025 року становив 189,6 млрд грн в еквіваленті порівняно із 137,4 млрд грн в еквіваленті на 1 вересня 2024 року. За останній рік він зріс майже в 1,4 раза.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів на 1 вересня 2025 року становив 7,8 млрд грн, 14,6 млн дол. США та 10 млн євро.